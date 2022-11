Red Dead Redemption: oltre 70 milioni di copie vendute per la serie Rockstar Games

Red Dead Redemption è un'altra serie da record per Rockstar Games, nonostante i numeri siano meno incredibili di quelli di Grand Theft Auto, il totale di vendite è comunque impressionante, con oltre 70 milioni di copie vendute per quanto riguarda l'intera saga.

La quantità di copie in questione completa il quadro dell'intera serie Red Dead Redemption, andandosi ad aggiungere al dato già riportato nei giorni scorsi sui 46 milioni di copie vendute tra Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online, facendo capire come anche il primo capitolo abbia dato il suo notevole contributo all'affermazione della celebre serie western di Rockstar Games.

L'informazione, anche in questo caso, arriva dal meeting finanziario di Take Two da cui sono giunte varie informazioni aggiornate sui risultati raggiunti dai maggiori titoli del publisher, con quelli Rockstar a fare da padroni.

Complessivamente, dunque, si tratta di circa 24 milioni di copie vendute per Red Dead Redemption e appunto i 46 milioni di Red Dead Redemption 2 con il suo spin-off Red Dead Online.

La serie in questione si piazza seconda, e a notevole distanza dalla prima, tra quelle di maggior successo di Rockstar Games, con Grand Theft Auto ovviamente in vetta. Per rendersi conto del fenomeno rappresentato da quest'ultimo, basti sapere che i soli GTA 5 e GTA Online hanno totalizzato vendite per oltre 170 milioni di copie.

In ogni caso, anche la serie western rimane comunque enorme in termini di popolarità e continuerà probabilmente ad essere un franchise importante per Rockstar e Take Two anche in futuro. L'alternanza tra i progetti rende chiaro come il prossimo in arrivo sia GTA 6, i cui leak sembra non abbiano avuto alcun impatto negativo sullo sviluppo in base a quanto riferito da Take Two, ma dopo questo è probabile un ritorno alla serie western con un possibile Red Dead Redemption 3.