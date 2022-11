Sea of Thieves: Stagione 8 ha una data di lancio, parte questo mese

Rare ha annunciato la data di lancio della Stagione 8 di Sea of Thieves, proseguendo dunque la lunga storia della simulazione piratesca proprio questo mese, a partire dal 22 novembre 2022.

L'annuncio è stato dato su Twitter, insieme a quello di un evento di presentazione che verrà trasmesso in livestream il prossimo venerdì 18 novembre 2022, alle ore 20:00 italiane. In tale occasione scopriremo dunque cosa ha in serbo per noi Rare, all'interno dell'ottava stagione di Sea of Thieves, con il gioco che si conferma una piattaforma in divenire veramente in costante evoluzione.



Sea of Thieves si sta confermando come un ottimo esempio di gioco live service, con un supporto davvero continuativo da parte di Rare, che ci sta lavorando in maniera intensa dal lancio avvenuto nel 2018 a oggi. All'interno della Stagione 8 troveremo nuove Avventure e Misteri da seguire, oltre all'immancabile Plunder Pass ed eventuali altre correzioni e miglioramenti applicati al gioco che arriveranno con l'update.

Proseguirà inoltre l'avventura Return of the Damned, di cui potremo conoscere gli sviluppi con la presentazione del 18 novembre, in base alle decisioni prese dalla community, in base alla particolare struttura partecipativa di questa parte del gioco. La Stagione 7 era andata in scena a partire dallo scorso agosto e si prepara dunque ora, dopo tre mesi, a lasciare spazio alla Stagione 8.