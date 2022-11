Sid Meier's Civilization 6: nuovo DLC Leader Pass in arrivo?

Sembra che Sid Meier's Civilization 6 sia destinato a ricevere ancora nuovi contenuti attraverso DLC, con un possibile Leader Pass che è emerso online attraverso varie segnalazioni di insider e leak, in attesa di una conferma ufficiale da parte di 2K.

Il leak sarebbe partito dal sito ufficiale del gioco, dunque risulterebbe alquanto credibile, corredato peraltro dall'artwork visibile qui sotto che farebbe da copertina per questa nuova mandata di contenuti aggiuntivi per il celebre strategico-gestionale di Sid Meier.

Civilization 6: Leader Pass, la cover trapelata online

Come sostiene anche il titolo stesso, sembra trattarsi di un'espansione destinata ad implementare vari nuovi leader all'interno del gioco gioco.

Questi sarebbero i leader previsti all'interno del Leader Pass di Civilization VI e i rispettivi paesi di riferimento, anche se rimaniamo comunque in attesa di conferme da parte di Firaxis e 2K Games. L'elenco potrebbe rappresentare spoiler per chi non volesse avere anticipazioni su contenuti futuri del gioco, ma in caso contrario potete leggere quanto segue:

Abraham Lincoln - USA

Ramesses II - Egitto

Nzingha Mbande - Congo

Elizabeth I of England - Gran Bretagna

Tokugawa Ieyasu - Giappone

Ludwig II di Baviera - Germania

Nader Shah - Persia

Wu Zetian - Cina

Zhu Di - Cina (solo in scenario)

Giulio Cesare - Roma

Sundiata Keita - Mali

Teodorico - Impero Bizantino

Sejong il Grande - Corea

Sembrerebbe trattarsi di un abbondante pacchetto di nuovi leader da aggiungere al roster di personaggi già presenti all'interno del gioco, in grado di ampliare le possibilità di gioco con nuovi scenari, abilità speciali e forse frammenti di campagna dedicati.

Il leak è stato riportato anche dal noto utente Bilibili su DeaLab, leaker considerato tra i più affidabili in assoluto, dunque ci aspettiamo possibili informazioni al riguardo in arrivo da parte del team o del publisher nel prossimo periodo. Nel frattempo, abbiamo visto che Civilization 7 potrebbe essere in sviluppo, stando a un annuncio lavorativo.