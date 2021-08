Civilization 7 potrebbe essere in sviluppo, stando a un annuncio lavorativo

Stando a un nuovo annuncio lavorativo, Firaxis Games potrebbe essere al lavoro su Civilization 7, cosa che non stupisce visto il successo della serie, rinnovato con il sesto episodio e le sue varie espansioni.

Firaxis è alla ricerca di un Narrative Lead che si unisca allo studio per sviluppare il "nostro prossimo strategico AAA" e che abbia una certa "conoscenza e passione per la storia del mondo", come requisito supplementare. È proprio quest'ultimo dettaglio a far pensare a Civilization 7.

Certo, potrebbe trattarsi di una nuova proprietà intellettuale, ma si tratta di un'eventualità più rara di quella dell'arrivo di un nuovo capitolo del franchise più forte tra quelli in mano allo studio di Sid Meier. Del resto Civilization 6 risale al 2016, quindi è passato abbastanza tempo da dargli un seguito.

Naturalmente prendete il tutto con le dovute cautele. Civilization 7 prima o poi arriverà, non c'è da dubitarne, ma aspettiamo fino all'annuncio ufficiale per cantare vittoria. Nel frattempo rigiocatevi i Civilization precedenti, che valgono ancora il vostro tempo.