PlayStation Store: giochi PS5 e PS4 a prezzi stracciati con le ultime offerte

A partire da oggi 18 agosto 2021, inizia una nuova tornata di saldi sul PlayStation Store, con molti titoli in offerta a meno di venti dollari. Gli sconti saranno attivi fino al 1° settembre 2021, quindi avete tempo per usufruirne.

Tra le offerte, spiccano quelle del catalogo di Bethesda, con tagli di prezzo molto forti dovuti alla concomitanza della QuakeCon 2021. Ad esempio potete portarvi a casa Doom Eternal per 17,49€ invece che 69,99€ (-75%), oppure il primo Doom (il reboot) per 4,99€ invece di 19,99€. Un altro grosso affare è Prey a 8,99€ invece di 29,99€ (-70%). Come rinunciare a un simile capolavoro venduto a un prezzo così basso?

Se siete a caccia di grandi giochi, allora potete puntare sulla serie Dishonored: il primo capitolo viene venduto a 5,99€ invece di 19,99€ (-70%), il secondo a soli 2,99€ invece di 19,99€ (-85%) e Death of the Outsider a 7,49€ invece di 29,99€ (-75%). Appassionati di giochi di ruolo? Allora guardate alla Fallout 4: GOTY Edition a 9,99€ invece di 39,99€ (-75%) o a The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition a 19,79€ invece di 59,99€ (-67%).

Giochi a meno di 20 dollari sul PlayStation Store

Naturalmente le offerte del PlayStation Store non riguardano solo i titoli di Bethesda. Ad esempio potete acquistare Assassin's Creed Valhalla per 39,89€ invece di 69,99€ (-43%), oppure Final Fantasy 7 Remake Intergrade per 56,79€ invece di 79,99€ (-29%). O ancora Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition per 29,99€ invece di 99,99€ (-70%). Che aggiungere? Le offerte sono davvero tante e a questo punto vale la pena di fare un giro sul PlayStation Store per vederle tutte.

Da sottolineare come tutti i giochi per PS4 siano giocabili in retrocompatibilità su PS5. Quindi, se avete la console di ultima generazione di Sony, non potete sbagliarvi con gli acquisti.