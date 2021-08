Xbox Game Pass dà accesso a un bundle esclusivo di oggetti per Splitgate

L'abbonamento a Xbox Games Pass non significa solo avere accesso a moltissimi giochi per pochi euro al mese, ma anche ricevere dei bonus legati ad altri titoli. Ad esempio in questo momento regala un bundle di oggetti esclusivi per Splitgate, lo sparatutto online fenomeno del momento. Chiamato XTREME Perks Bundle, dentro ci si trovano skin per le armi, bandiere e molto altro ancora.

Per chi non lo conoscesse, Splitgate: Arena Warfare lega le meccaniche tipiche degli sparatutto online a quelle di Portal. Non lo troverete su Xbox Game Pass per il semplice fatto che si tratta di un gioco free-to-play, quindi liberamente accessibile a tutti.

Questi gli oggetti compresi nel bundle, esclusivi per gli abbonati a Xbox Game Pass: Epic Battle Rifle Skin, Epic Carbine Skin, Epic Pistol Skin, Epic Character Skin e Epic Banner. Per riscattare il bundle, che sarà disponibile fino al 30 novembre 2021, i giocatori devono entrare online nel gioco con il loro account Xbox.

Da notare che Splitgate supporta il crossplay, quindi i giocatori Xbox potranno dare sfoggio delle loro skin esclusive anche con quelli di altre piattaforme.