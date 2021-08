One Piece, il cosplay di Nami in versione beast pirate di samichuuu è spettacolare

Il cosplay di Nami di samichuuu riprende il noto personaggio di One Piece in uno dei tanti momenti della serie in cui ha abbandonato i suoi panni per vestirsi da qualcun altro. In questo caso la vediamo in versione Beast Pirate, quindi con un lungo mantello viola, una gonnellina bianca e un paio di corna sulla testa.

Non mancano anche accessori come i guanti e i lunghi orecchini pendenti, che completano il tutto. In generale quello della cosplayer samichuuu è un ottimo lavoro, che ricalca alla perfezione il costume di Nami. Da notare la foto da studio con sfondo giallo e illuminazione uniforme, realizzata con grande professionalità.

One Piece è una delle più longeve serie giapponesi, ormai in giro da anni, anche nel nostro paese. Riusciranno mai Luffy e i suoi a raggiungere la loro metà finale?

