Greak: Memories of Azur disponibile, ecco il trailer di lancio

Greak: Memories of Azur è disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, come conferma il trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Team17.

Come avrete probabilmente letto nella nostra recensione di Greak: Memories of Azur, ci troviamo di fronte a un gioco artisticamente delizioso, con enigmi interessanti e un mondo ispirato e affascinante, sebbene la campagna sia un po' troppo breve.

Caratterizzato da una grafica interamente disegnata a mano, il titolo di Team17 ci mette al comando di tre differenti personaggi, Greak, Adara e Raydel, fratelli che devono difendere la propria patria da una pericolosa invasione.

Con le terre di Azur invase dai mortali Urlag, i giocatori dovranno alternarsi tra i tre fratelli per esplorare ambientazioni sempre più ostili e fuggire da Azur.

Greak offre agilità e capacità di adattarsi dove gli altri non lo faranno, Adara esercita la magia arcana con effetti devastanti e l'abilità in battaglia di Raydel e l'equipaggiamento specializzato li rendono un temibile trio per i nemici che invadono la loro casa.