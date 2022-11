Xbox Series X: la tech demo "Enemies" di Unity gira in 4K e ray tracing in tempo reale

Durante il recente keynote dedicato all'engine Unity, gli sviluppatori hanno mostrato nuovamente la demo tecnica "Enemies", che aveva già stupito su PC, facendola funzionare su Xbox Series X, con la console Microsoft se l'è cavata egregiamente in 4K e con ray tracing in tempo reale.

Nel panel visibile all'interno del tweet riportato qui sotto, parte della presentazione completa che potete trovare a questo indirizzo, possiamo vedere la demo tecnica Enemies funzionare su Xbox Series X, con la console ben visibile e accesa. La qualità grafica resta davvero notevole, con risoluzione in 4K e la gestione di luci e ombre attraverso il ray tracing in tempo reale.



Il tutto è ottenuto sfruttando le DirectX 12 su Unity, con la demo fatta girare direttamente su Xbox Series X, dunque evidentemente compilata per la console Microsoft. Non è la prima volta che vediamo la demo in questione, visto che il primo video era stato mostrato già lo scorso marzo su PC, ma resta comunque uno showcase tecnologico davvero impressionante, che illustra bene le potenzialità dell'engine Unity sulle piattaforme di nuova generazione.

A stupire è, in particolare, la modellazione della donna presente nel video, assolutamente realistica sia per il livello di dettaglio che caratterizza il viso e le parti del corpo visibili sia per le animazioni facciali davvero all'avanguardia. L'implementazione di DirectX 12 su Unity anche per quanto riguarda Xbox Series X, in base a quanto riferito dalla compagnia, dovrebbe consentire anche dei notevoli passi avanti nell'uso del ray tracing sulla console, oltre a migliori performance in generale e in particolare per quanto riguarda i software più pesanti sul fronte della CPU.