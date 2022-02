Resident Evil Code: Veronica, un video di gameplay per il remake fan-made

Il remake fan-made di Resident Evil Code: Veronica è stato mostrato con un video di gameplay che riprende i primi cinque minuti della campagna.

A qualche mese di distanza dal lancio della demo per PC, il remake di Resident Evil Code: Veronica conferma l'uscita nel corso del 2022 e in tre episodi, per una durata totale di circa dodici ore.

Sarà inoltre un progetto free-to-play, scaricabile gratuitamente, come da aspettative: trattandosi di un gioco fan-made, che fa riferimento a una proprietà intellettuale di Capcom, probabilmente non si sarebbe potuto fare altrimenti.

Il team di sviluppo, piccolo ma talentuoso, ha utilizzato Unity per ricreare le sequenze originali di Code: Veronica, pensando però anche a migliorare il gameplay per renderlo più moderno.