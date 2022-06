Resident Evil Director's Cut è apparso nel nuovo PlayStation Plus, lanciato in USA

Resident Evil Director's Cut è apparso nel catalogo del nuovo PlayStation Plus in USA, dove il servizio è stato appena lanciato. Più precisamente, è apparso come PlayStation Classic. Stiamo parlando dell'edizione Director's Cut del gioco originale, quindi non del più recente remake.

Resident Evil Director's Cut in tutto il suo splendore

Gli appassionati della saga di Capcom, che incidentalmente siano anche dei nostalgici, saranno felici di poterci giocare come parte del loro abbonamento.

Alcuni lo stanno già scaricando, ma altri si stanno lamentando dell'impossibilità di acquistarlo senza sottoscrivere prima l'abbonamento. Probabilmente si tratta di un problema momentaneo, giustificato dalla giovinezza del servizio, che è stato appena rivisto da Sony.

Forse è anche per questo che il rollout del PlayStation Plus è ancora limitato, così da consentire a Sony di testarlo sul mercato.