Hollow Knight: Silksong: i fan si sono finalmente tolti il trucco da clown

I molti fan in attesa di Hollow Knight: Silksong da ieri sera hanno potuto ripulirsi del trucco da clown, tutto grazie al video mostrato in occasione dell'Xbox & Bethesda Showcase. Ma a cosa era dovuto il loro travestimento?

Hollow Knight: Silksong fu annunciato a febbraio 2019 e da allora, fino a ieri, si erano apprese pochissime informazioni ufficiali in merito. L'attesa per saperne di più era così alta, che in molti speravano di vederlo apparire ad ogni evento (per quanti Direct è stato rumoreggiato?). Alla fine la delusione costante ha portato molti a sentirsi presi in giro dal loro stesso hype. Il risultato è che molti membri della comunità hanno iniziato a vestire i loro avatar da clown, diventando dei meme viventi delle loro speranze disattese, ma sempre fortissime... almeno fino a ieri sera, quando il gioco è apparso davvero, come a miracol mostrare, durante l'Xbox & Bethesda Showcase con un nuovo trailer.

Così la comunità ha iniziato a spogliarsi del clown, per tornare alla normalità.

Hollow Knight: Silkson non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma è probabile che esca entro l'anno, come tutti (o quasi) i giochi mostrati durante l'evento di Microsoft.