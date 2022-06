Focus Entertainment ha annunciato il suo evento: svelerà la data d'uscita di A Plague Tale: Requiem

Focus Entertainment ha annunciato un suo evento che si terrà il 23 giugno 2022 alle 11:0o, ora italiana. Ossia tra nove giorni. Fulcro dello showcase sarà A Plague Tale: Requiem, di cui sarà svelata finalmente la data d'uscita.

Finora è stato detto che l'ultima fatica di Asobo Studio uscirà nel 2022, mentre per l'occasione sarà comunicata la data definitiva, che si spera sia scritta con l'inchiostro, ma non di una Replay. Oltre alla data, sarà mostrato anche un filmato di gameplay inedito, che si spera sia esplicativo di come sarà il gioco. Per il resto non sono stati svelati altri contenuti, quindi non ci resta che aspettare.

Leggiamo la descrizione ufficiale di A Plague Tale: Requiem:

Oltre il mare, un'isola chiama...

Parti per un viaggio struggente in un mondo brutale e mozzafiato alterato da forze soprannaturali.

Fuggiti dalla loro terra devastata, Amicia e Hugo si spostano a sud, verso nuove regioni e vivaci città. Lì cercano di iniziare una nuova vita e di controllare la maledizione di Hugo.

Ma quando i suoi poteri si risvegliano, morte e distruzione tornano come un'orda di ratti famelici. Costretti di nuovo a fuggire, i due fratelli ripongono le speranze in un'isola che potrebbe racchiudere la chiave per salvare Hugo. Scopri il prezzo per salvare chi ami, in una disperata lotta per la sopravvivenza. Attacca dall'ombra o scatena l'inferno, superando nemici e sfide con armi, strumenti e poteri ultraterreni.