Riot Games: rubato il codice sorgente di League of Legends e TFT, aumenta il rischio cheat

Riot Games ha aggiornato i propri giocatori riguardo all'attacco hacker subito alcuni giorni fa, svelando che i malintenzionati sono riusciti a mettere le mani sul codice sorgente di League of Legends, Teamfight Tactics e un sistema anticheat in disuso, il che potrebbe aumentare la diffusione di cheat.

L'attacco informatico è stato confermato da Riot Games il 20 gennaio 2023. Allora le indagini erano appena iniziate, ma la compagnia aveva confermato fin da subito che non sono stati rubati i dati personali degli utenti, un dettaglio che ora è stato ribadito.

Per quanto riguarda il furto di dati, Riot afferma di essere stata contattata dagli hacker, ma che non si piegherà al loro ricatto. Tuttavia, la compagnia ammette che l'attacco informatico aumenta le probabilità che spuntino nuovi cheat per League of Legends e Teamfight Tactics. Inoltre, tra i dati trafugati ci sono anche funzionalità in fase di sperimentazione.

"Come promesso, volevamo aggiornarvi sullo stato dell'attacco informatico della scorsa settimana. Durante il fine settimana, le nostra analisi hanno confermato che il codice sorgente di League, TFT e una piattaforma anti-cheat legacy sono stati esportati dagli aggressori. Oggi abbiamo ricevuto un'e-mail di riscatto. Inutile dire che non pagheremo", ha detto Riot Games.

"In verità, qualsiasi esposizione del codice sorgente può aumentare la probabilità che emergano nuovi cheat. Dopo l'attacco, abbiamo lavorato per valutarne l'impatto per l'anticheat e per essere pronti a implementare le correzioni il più rapidamente possibile, se necessario. Il codice sorgente ottenuto illegalmente include anche una serie di funzionalità sperimentali. Anche se speriamo che alcune di queste modalità di gioco e altri cambiamenti alla fine arrivino ai giocatori, la maggior parte di questi contenuti è in fase di prototipo e non c'è alcuna garanzia che venga mai rilasciata."

Riot ha dichiarato che continuerà ad indagare e a condividere ulteriori report per i giocatori nel prossimo futuro, in cui parlerà dei dettagli dell'attacco, i danni causati e cosa farà in futuro la compagnia per aumentare la sicurezza.