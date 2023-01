Riot Games ha subito un attacco hacker: nessun dato rubato, ma gli update dei giochi tarderanno

Riot Games nei giorni scorsi ha subito un attacco hacker. La compagnia ha già avviato tutte le indagini del caso, ma già da ora può rassicurare del fatto che non è stato trafugato nessun dato personale dei giocatori. Tuttavia a causa di questo imprevisto gli aggiornamenti in programma per i titoli Riot Games tarderanno rispetto alla tabella di marcia.

La conferma arriva da una serie di post su Twitter della compagnia:

"All'inizio di questa settimana, i sistemi nei nostri ufficili di sviluppo sono stati compromessi da un attacco di social engineering. Non abbiamo tutte le risposte in questo momento, ma volevamo comunicare in anticipo e farvi sapere che non vi è alcuna indicazione che siano stati ottenuti i dati dei giocatori o le informazioni personali.", recita il tweet pubblicato da Riot Games.

"Sfortunatamente, ciò ha temporaneamente influito sulla nostra capacità di rilasciare contenuti. Mentre i nostri team stanno lavorando sodo su una correzione, prevediamo che ciò influirà sulla cadenza delle prossime patch su più giochi. Vi preghiamo di essere pazienti con noi mentre lavoriamo a questo e vi terremo aggiornati mentre continuiamo la nostra indagine."

Per il momento Riot Games non ha dichiarato quali saranno i giochi di cui tarderanno gli aggiornamenti già in programma e per quanto tempo, con maggiori dettagli in merito che verranno probabilmente svelati nei prossimi giorni.