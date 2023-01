Forspoken: annunciato un ultimo showcase prima del lancio, ecco data e orario

Square Enix ha annunciato un ultimo gameplay showcase di Forspoken prima del debutto ufficiale nei negozi. La diretta in giapponese andrà in onda alle 12:00 italiane di domani, lunedì 23 gennaio 2023, a cui dovrebbe seguire successivamente una replica con sottotitoli in lingua inglese, come accaduto in precedenza per appuntamenti simili.

Potrete seguire la diretta all'orario indicato sul canale giapponese di Square Enix a questo indirizzo o comodamente da questa notizia tramite il player sottostante.

Stando ai dettagli sullo showcase (tradotti da PCGamesN) apprendiamo che saranno presenti i doppiatori giapponesi di Frey e Cuff e che per l'occasione verranno presentati tanti contenuti assieme all'"ultimo gameplay" di Forspoken.

Forspoken sarà disponibile su PS5 e PC a partire dal 24 gennaio 2023, nel frattempo per ingannare l'attesa potete leggere il nostro provato pubblicato lo scorso mese. Nei giorni scorsi abbiamo visto il trailer di lancio del gioco pubblicato da Square Enix e le prime impressioni da chi è entrato in possesso di una copia ben prima della data di uscita.