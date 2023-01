Forspoken: alcune copie del gioco hanno iniziato a circolare, spuntate online le prime impressioni

Qualcuno ha rotto il day one di Forspoken, come dimostrano le prime impressioni che stanno arrivando online. In particolare sul forum Resetera un utente ha pubblicato una vera e propria recensione, con tanto di voto (7/10 per la cronaca).

Altrove è stato pubblicato anche un lungo video di gameplay, ma qui concentriamoci sul testo, che parla di un titolo con delle ottime meccaniche di parkour e di combattimento, ma limitato dalla scrittura, dal doppiaggio e da alcuni elementi grafici, definiti mediocri, come le animazioni facciali di alcuni sequenze d'intermezzo. Da specificare che il pezzo è stato scritto dopo aver sconfitto il primo dei quattro boss principali, ossia dopo circa sette ore di gioco.

I combattimenti sono stati definiti come difficili, anche in modalità normale, con i nemici che colpiscono duro e le schivate che non proteggono dai danni. Insomma, bisogna stare sempre sul chi vive. Anche la varietà degli avversari è stata definita adeguata, tra zombi, creature con scudi, nemici volanti e altri ancora.

Per quanto riguarda l'open world di parla di scelte tipiche come la presenza di punti di interesse da visitare per trovare nemici o eventi specifici. Insomma, il giudizio complessivo è buono, soprattutto per gli elementi fondamentali.

Per il resto vi ricordiamo che Forspoken sarà disponibile a partire dal 24 gennaio 2023 su PC e PS5.