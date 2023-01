PlayStation Store, i giochi PS5 e PS4 a meno di 20 euro migliori di gennaio 2023

Su PlayStation Store è tornata l'ormai tradizionale promozione Giochi a meno di 20 euro, che consente di acquistare appunto giochi PS5 e PS4 a una cifra inferiore a 20 euro. L'iniziativa è partita nelle scorse ore e resterà valida fino al 2 febbraio, dunque c'è tempo per fare tutte le valutazioni del caso, ma quali sono gli affari da non perdere? Dalle meravigliose atmosfere di Kena: Bridge of Spirits alle orde di zombie di Days Gone, dai miti greci rivisitati di Immortals: Fenyx Rising ai combattimenti esagerati e spettacolari di Fist of the North Star: Lost Paradise, dai vampiri di Code Vein alle entusiasmanti acrobazie di Marvel's Spider-Man, ecco i giochi disponibili al prezzo più basso di sempre.

Kena: Bridge of Spirits Kena: Bridge of Spirits, la protagonista impegnata in un combattimento Il mondo magico che fa da sfondo alle avventure di Kena, la giovane protagonista di Kena: Bridge of Spirits, non è mai stato così accessibile: grazie alle nuove offerte del PlayStation Store, l'eccellente titolo sviluppato da Ember Lab può essere vostro nella doppia versione per PS5 e PS4 a soli 17,99€ anziché 39,99€, con un risparmio pari al 55%: un'ottima occasione per recuperarlo, laddove ne abbiate rimandato finora l'acquisto. Caratterizzato da un affascinante stile cartoonesco che valorizza personaggi e ambientazioni, rendendo l'esperienza simile a quella di un lungometraggio Disney Pixar, il gioco ci vedrà contrastare una forza malvagia che ha invaso il regno che abbiamo il compito di proteggere, intrappolando i suoi piccoli spiriti: dovremo liberarli e combattere per salvare il nostro mondo. La recensione di Kena: Bridge of Spirits.

Days Gone Disponibile a 15,99€ anziché 39,99€, Days Gone si presenta in questi giorni al prezzo più basso di sempre e non esiste davvero un motivo valido per ignorare lo sconto, specie se amate gli open world a base di zombie. Nel caso dell'avventura targata Bend Studio, vestiremo i panni di Deacon St. John, un motociclista che si ritrova nel mezzo dell'invasione e durante una fuga concitata con l'amico Boozer deve separarsi da sua moglie Sarah. Due anni dopo, Deacon sopravvive prestando i propri servizi di corriere alle varie fazioni che controllano le comunità fortificate dell'Oregon, dove si rifugiano le persone rimaste per evitare l'attacco delle orde di Furiosi che infestano gli spazi aperti e dei folli Ripugnanti. Qualcosa però lo spinge ancora a cercare sua moglie: fra una missione e l'altra, un combattimento e l'altro, l'uomo riuscirà a scoprire se è ancora viva? Nel caso siate interessati, ecco la recensione di Days Gone.

Immortals: Fenyx Rising Immortals: Fenyx Rising, uno spettacolare scontro aereo Prezzo più basso di sempre, in questo caso toccato per la prima volta, per Immortals: Fenyx Rising: l'action adventure di Ubisoft ispirato alla mitologia greca può essere vostro per soli 13,99€ anziché 69,99€, con una riduzione pari dunque all'80% e un rapporto prezzo / contenuti davvero interessante, se consideriamo l'ormai rinomata ricchezza degli open world realizzati dalla casa francese. Un male misterioso e oscuro minaccia di uccidere gli dei dell'Olimpo, che incaricano una giovane e coraggiosa guerriera, Fenyx, di trovare l'origine della maledizione e porvi fine. Un incarico che la ragazza potrà portare a termine solo grazie ai poteri che le divinità le doneranno, consentendole di volare, spostarsi velocemente e ottenere una forza sovrumana, così da poter affrontare le insidie che l'attendono. La recensione di Immortals Fenyx Rising.

Fist of the North Star: Lost Paradise Fist of the North Star: Lost Paradise, Kenshiro Appartenente alla linea budget PlayStation Hits, Fist of the North Star: Lost Paradise tocca per la terza volta i 5,99€ anziché 19,99€, e se amate il mito di Ken il Guerriero nonché le peculiarità della serie Yakuza, dovreste davvero considerare di spendere questi pochi spiccioli per vedere cos'è riuscito a fare il Ryu Ga Gotoku Studio con questo incrocio fra un gioco su licenza e uno spin-off. La storia di Hokuto no Ken così come la conosciamo è stata infatti reinventata da Toshihiro Nagoshi e dai suoi colleghi, che hanno creato la città di Eden e ambientato al suo interno le vicende di Kenshiro Kasumi, alla disperata ricerca della sua Julia dopo lo spettacolare e drammatico scontro con Shin. I combattimenti sono quelli che ci aspetteremmo da una trasposizione dell'anime, ma la struttura è quella tipica delle avventure di Kazuma Kiryu: ne abbiamo parlato nella recensione di Fist of the North Star: Lost Paradise.

Code Vein Code Vein, una sequenza di combattimento L'inquietante scenario post-apocalittico di Code Vein torna disponibile a 10,49€ anziché 69,99€, dunque con uno sconto dell'85%: non è la prima volta che il titolo prodotto da Bandai Namco tocca questa cifra, che tuttavia appare decisamente accessibile se siete in vena (letteralmente) di un recupero interessante: un action RPG soulslike a base di mostri e vampiri, impreziosito da una grafica in perfetto stile anime grazie al cel shading. Al comando di un Redivivo schiavo delle elite, mandato dunque a combattere contro i Corrotti per la conquista delle poche risorse rimaste nel mondo, scopriremo l'esistenza di un gruppo che si oppone a questo infausto destino e che preferisce lottare per cambiare le cose. Entrati a far parte della squadra, avremo modo di scoprire e sviluppare le nostre capacità sovrumane, dando vita a duelli di grande spessore, come quelli descritti nella recensione di Code Vein.

Marvel's Spider-Man Marvel's Spider-Man, il protagonista attaccato a un muro In attesa di una data di uscita ufficiale per l'atteso sequel, Marvel's Spider-Man torna in promozione su PlayStation Store, sia nell'edizione standard (15,99€ anziché 39,99€) sia nella Game of the Year Edition (19,99€ anziché 49,99€), che oltre al gioco base include anche tutti i DLC per un'esperienza ancora più ricca, coinvolgente e corposa. L'avventura sviluppata da Insomniac Games ha bisogno di ben poche presentazioni e segna l'esordio dello Spiderverse videoludico, con un Peter Parker diverso da quello che conoscevamo ma già all'opera da alcuni anni sullo sfondo di una Manhattan spesso e volentieri preda di bande criminali e supercattivi senza scrupoli che avremo il compito di combattere: ne abbiamo parlato nella recensione di Marvel's Spider-Man.