Remnant: From the Ashes ha una data di uscita su Nintendo Switch

Remnant: From the Ashes per Nintendo Switch ha una data di uscita ufficiale, appena annunciata da THQ Nordic: il gioco sarà disponibile sulla console ibrida giapponese a partire dal 21 marzo, al prezzo di 39,99€.

Annunciato con un trailer alcuni giorni fa, Remnant: From the Ashes per Nintendo Switch ci catapulterà all'interno di scenari generati da un sistema dinamico, dunque diversi ogni volta che li visitiamo ma con una costante: tanti nemici e insidie ad attenderci.

Nel corso dell'avventura ci troveremo a esplorare cinque mondi differenti e dovremo riuscire ad adattarci alle loro sfide oppure perire nel tentativo: non ci sono mezze misure in Remnant: From the Ashes, ma questo aspetto rientra senza dubbio nel fascino del gioco sviluppato da Gunfire Games.

"Il mondo è stato gettato nel caos da un male antico giunto da un'altra dimensione. L'umanità lotta per sopravvivere, ma possiede la tecnologia per aprire portali verso realtà alternative", si legge nella sinossi. "Devi attraversarli per scoprire la provenienza di questo male, recuperare risorse vitali e contrattaccare per ritagliare un presidio da cui l'umanità possa ricostruire..."

Nella recensione di Remnant: From the Ashes abbiamo speso parole molto positive in merito alle atmosfere, alla qualità della modalità cooperativa e all'impegno che il gameplay richiede, non senza restituire un certo grado di soddisfazione.