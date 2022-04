Rise of the Robots: c'è anche chi colleziona questo orrendo picchiaduro a incontri

Incredibile a dirsi, ma nel mondo c'è qualcuno che colleziona materiale a tema Rise of the Robots, come svelato dal canale YouTube RMC - The Cave, che ha intervistato il collezionista, mostrando anche la sua raccolta.

Per chi non lo conoscesse, Rise of the Robots (1994) di Mirage è un picchiaduro davvero orribile: lento, legnoso, ripetitivo e noioso. Fu accompagnato da un hype enorme (per l'epoca) per via della sua grafica futuribile, ma una volta visto in movimento bisognava dotarsi di antiemetici per sopravvivere a una sessione di gioco completa. Era così brutto che negli anni è stato inserito in diverse classifiche dei giochi peggiori di sempre. Fa parte di quella nutrita schiera di picchiaduro degli anni '90 che tentarono di seguire la scia del successo di Street Fighter 2, combinando enormi disastri.

Quindi, perché collezionare oggetti a tema Rise of the Robots? La motivazione vi stupirà: tanto per collezionare qualcosa. Naturalmente, oltre al titolo originale, il collezionista raccoglie anche tutto il materiale relativo al seguito: Rise II: Resurrection, uscito su PC, PSX e Sega Saturn.