Chrono Cross: The Radical Dreamers: utenti Steam si lamentano: meglio emulato che rimasterizzato

Chrono Cross: The Radical Dreamers è ormai disponibile su tutte le piattaforme, ma su PC stanno fioccando le lamentele, ben visibili nelle recensioni su Steam, perché secondo molti la versione emulata è migliore di quella rimasterizzata.

Il nodo è di quelli davvero comuni per i port e le remastered provenienti dal Giappone: Chrono Cross: The Radical Dreamers sarebbe un lavoro pigrissimo, che farebbe meno di quanto fatto da molti emulatori, come Duckstation. Ad esempio molti si chiedono perché le animazioni siano ancora sotto i 15fps e senza motion blu, perché manchino opzioni come Vsync e Gsync, che avrebbero ridotto il tearing, perché non sia stato aggiunto il supporto al wide screen e perché l'allargamento degli sfondi sia così mediocre.

Insomma, secondo vari pareri Chrono Cross: The Radical Dreamers non farebbe nemmeno il minimo dovuto per risultare migliore sui nuovi sistemi, lì dove gli emulatori, tra filtri e possibilità di accelerare la grafica, fornirebbero un'esperienza migliore in ogni senso.

Alcuni, come l'utente Blackened Halo, si sono spinti fino a definirla una "demaster", proprio per via dei difetti elencati e della scarsa ottimizzazione generale, per un prodotto peggiore della già scarsissima edizione rimasterizzata di Final Fantasy VIII.

C'è da dire che in generale il gioco viene apprezzato, visto che molti acquirenti conoscono e amano la versione originale, solo che non hanno gradito il lavoro fatto da Square Enix, considerato sotto agli standard minimi.