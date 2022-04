Valorant Mobile: prime immagini della nuova versione emergono online

Valorant Mobile inizia a mostrarsi con alcune immagini, trapelate in qualche modo online e ancora non diffuse in forma ufficiale ma che sembrano decisamente autentiche, considerando anche come il gioco sia ormai in fase di testing avanzato.

Nonostante sia stato annunciato l'estate scorsa, Valorant Mobile non si è ancora mostrato in maniera ufficiale e chiara in questi mesi, dunque queste immagini rappresentano un po' una rarità per il gioco in questione, che nel frattempo continua ad essere esclusivamente un titolo per PC, in attesa del lancio di questa versione per smartphone e tablet.



Il testing di Valorant Mobile è attualmente in corso in Cina e da tale zona arrivano questi screenshot, pubblicati dall'account Twitter Valorleaks, specializzato in raccolta di informazioni e leak sul gioco di Riot Games. Il gioco dovrebbe essere protagonista di un nuovo beta test nel prossimo futuro, ma al momento l'inserimento nel programma è solo su invito, dunque la base di utenti che lo stanno provando è relativamente ristretta.

Nel frattempo, rimaniamo anche in attesa di eventuali informazioni sulle versioni console di Valorant, che secondo alcuni recenti rumor sarebbero in arrivo ma di cui non c'è assolutamente notizia ufficiale da parte di Riot Games, che per il momento continua a seguire esclusivamente il mercato PC, in attesa di ulteriori sviluppi.