Twitch: Narcissa Wright bannata ancora, dopo le polemiche per la revoca del ban precedente

La streamer Twitch Narcissa Wright è stata di nuovo bannata a tempo indeterminato , pochi giorni dopo la revoca del ban precedente, con relativa coda polemica, causato dalle minacce di strage fatte nei confronti della sede della piattaforma stessa. Le motivazioni del nuovo ban non sono state rese note.

Narcissa Wright era diventata famosa come speedrunner di The Legend Of Zelda: Ocarina of Time, di cui aveva stabilito il record nel 1994. Il 22 marzo è stata bannata a tempo indeterminato da Twitch per aver minacciato via Twitter di andare a compiere un massacro nella sede della compagnia.

Fatto appello, la Wright è stata perdonata e il suo ban è stato ridotto a soli ventidue giorni, facendo infuriare non poco la comunità di Twitch che ha seguito la vicenda. Il motivo è che secondo molti le è stata accordata una seconda possibilità perché persona trans, lì dove ad altri streamer non è stato concesso tale privilegio, pur per comportamenti molto meno gravi del suo.

Il 7 aprile è arrivato però un nuovo ban, anch'esso permanente, come svelato dalla Wright stessa.

Anche in questo caso la streamer ha fatto appello, pur dichiarando di non conoscere il motivo del nuovo provvedimento. Vedremo come andrà a finire.