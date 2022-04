Intellivision Amico: GameStop sembra stia cancellando i preorder

Intellivision Amico continua ad essere un grande mistero, considerando che, di recente, è emerso che anche GameStop sta cancellando i preorder registrati per la nuova console ispirata al passato, almeno in base a diverse testimonianze di utenti in USA.

Come riportato da VGC, vari utenti hanno ricevuto delle email da parte di GameStop, nelle quali vengono avvertiti che la prenotazione per l'Intellivision Amico è stata cancellata.

Intellivision Amico

Questo, a quanto pare, perché lo stesso distributore avrebbe cancellato buona parte delle spedizioni previste, cosa che di fatto invalida l'intera procedura di acquisto sui dispositivi.

Anche i membri di Intellivision Amico Club, un gruppo che era stato costituito già ai tempi del crowdfunding alla base del progetto, sembra abbiano ricevuto email di questo tipo, cosa che non mette proprio in buona luce la situazione della console.

Non è chiaro, al momento, se Intellivision abbia proprio deciso di chiudere il progetto o se semplicemente sono completamente saltate le spedizioni delle console a GameStop, ma considerando l'importanza della catena in questione, è difficile che un segnale del genere possa essere considerato normale nel business videoludico.

D'altra parte, i dubbi sullo stato di salute del progetto Intellivision Amico erano sorti già da tempo, ulteriormente rafforzati dalla chiusura in anticipo della nuova campagna di raccolta fondi, bloccata a 58.000 dollari rispetto ai 5 milioni di dollari che erano stati posti come target.

Il sospetto è che il progetto stia andando incontro al fallimento, ma attendiamo comunque informazioni ufficiali da parte della compagnia per saperne di più. Presentato già vari anni fa, il nuovo Intellivision Amico sarebbe dovuto uscire nell'ottobre 2020, ma con il Covid e altre questioni i ritardi si sono accumulati con altri due posticipi ad aprile 2021 e poi all'autunno 2021, ma di fatto la console non si è ancora vista.