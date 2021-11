River Tails è un simpatico platform cooperativo italiano in cerca di fondi su Kickstarter

River Tails di KidOnionStudio è un simpatico platform cooperativo dalla grafica cartoon sviluppato in Italia, in cerca di fondi su Kickstarter. Protagonisti del gioco sono Furple il gatto e Finn il pesce. I due devono collaborare per superare i puzzle e i boss dei lussureggianti livelli che formano il gioco. Tra le fonti d'ispirazione degli sviluppatori: Brothers: A Tale of Two Sons, Rayman e Crash Bandicoot, come da loro stessi dichiarato sulla pagina del gioco su Indiexpo.

Attualmente gli sviluppatori chiedono 12.000€ per lanciare la versione finale di River Tails entro marzo 2023. Avendo superato già metà della cifra, è probabile che ce la facciano. Naturalmente la campagna comprende anche degli obiettivi secondari: a 20.000€ sarà sbloccata la modalità Time Trial. A 30.000€ il multiplayer online. Ci sono anche degli altri obiettivi, ma per ora sono nascosti.

Campagna Kickstarter di River Tails

Chi fosse dubbioso può provare direttamente River Tails, visto che esiste una demo ufficiale liberamente scaricabile. La trovate a questo indirizzo.