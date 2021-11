HOTAS Warthog con doppia manetta: Black Friday 2021, offerta Amazon per un joystick Thrustmaster

Il Black Friday 2021 continua e su Amazon possiamo trovare in offerta un Thrustmaster HOTAS Warthog con Doppia Manetta. Lo sconto è di 138€, ovvero del 28%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo joystick è 499.99€. Il prezzo effettivo, negli ultimi mesi, era leggermente più basso. Questo joystick, negli anni, è aumentato di valore e quello odierno non è il prezzo più basso di sempre, ma è il prezzo più basso da aprile 2020. Sarà difficile trovarlo di nuovo a un prezzo simile per molto tempo probabilmente. È venduto e spedito da Amazon.

Questo joystick dispone di un totale di 19 pulsanti di azione. È un sistema a doppia manetta. La risoluzione per il joystick è a 16 bit (65536 x 65536 valori), per il sistema a doppia manetta è 14 bit (16384 valori). È un replica dell'Aereo da Attacco U.S. Air Force A-10C. È compatibile con il PC.

Thrustmaster HOTAS Warthog con Doppia Manetta

