Arkanoid: Eternal Battle annunciato, segna lo storico ritorno del franchise

Arkanoid: Eternal Battle è il primo titolo nato dall'accordo tra Microids e Taito annunciato lo scorso settembre. Si tratta di un nuovo gioco appartenente allo storico franchise, nato in sala giochi nel 1986. Sarà sviluppato da Pastagames, gli stessi che hanno lavorato a Rayman Legends, Pang Adventures e Pix the Cat. L'uscita è prevista per il 2022, in data ancora da destinarsi.

Arkanoid: Eternal Battle, il logo del gioco

Stando al comunicato stampa ufficiale, Arkanoid: Eternal Battle sarà una versione modernizzata del titolo originale, che per chi non lo conoscesse è un clone avanzato di Breakout, con potenziamenti, nemici e boss e anche una storia.

Sarà giocabili in single player o in multiplayer, ma le varie modalità di gioco saranno illustrate successivamente. Comunque sia pare chemescolerà elementi classici ad altri più moderni, tanto che piacerà ai novizi quanto ai veterani. Staremo a vedere.

Microids non ha annunciato le piattaforme sulle quali sarà pubblicato Arkanoid: Eternal Battle, anche se immaginiamo che non mancherà di arrivare su PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch.