Bravely Default: Brilliant Lights, trailer per l'apertura delle pre-registrazioni

Bravely Default: Brilliant Lights si mostra con un nuovo trailer, pubblicato da Square Enix in concomitanza con l'apertura delle pre-registrazioni su App Store e Google Play, per il momento limitate al Giappone.

Annunciato per iOS e Android a luglio, Bravely Default: Brilliant Lights viene presentato come un RPG single player accessibile e divertente, privo di elementi gacha e caratterizzato dalla presenza del celebre sistema Brave & Default.

Il publisher nipponico ha pubblicato anche alcune immagini inedite del gioco, che potete vedere qui sotto, senza tuttavia annunciare ancora una data di uscita precisa né eventuali piani di distribuzione in occidente.

"Parti per un'avventura insieme a quattro nuovi Guerrieri della Luce", recita la sinossi ufficiale. "Sono passati cinquemila anni dalla morte del grande alchimista che portò alla creazione del Cristallo, creatore di tutte le cose."

"La luce del Cristallo tuttavia non illumina in maniera uniforme il regno, che così è stato diviso in due vaste aree chiamate Blood Sands, che nel corso degli anni sono state sconvolte da guerre e violenza."

"Esiste tuttavia un luogo dove è possibile trovare verde e acqua in abbondanza, la città di Brass, ed è lì che inizia la storia di Bravely Default: Brilliant Lights."