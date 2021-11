Farming Simulator 22, il trailer di lancio ci ricorda che è disponibile

Amanti dell'agricoltura gioite, perché Farming Simulator 22 è finalmente disponibile, come ci ricorda anche il classico trailer di lancio che trovate in testa alla notizia. Per chi non lo conoscesse si tratta dell'ultima incarnazione della più celebre serie di simulatori di aziende agricole. Lo potete giocare su PC, Mac, PS5, Xbox Series X e S, Stadia, PS4 e Xbox One.

Nel filmato potete vedere alcune sequenze di gioco, in particolare molti dei veicoli che si utilizzano per lavorare i campi, tagliare la legna e svolgere le varie attività necessarie a far funzionare l'azienda. Viene mostrato anche in ciclo delle stagioni, una delle novità di questa edizione.

Leggiamo il comunicato stampa ufficiale per altri dettagli in merito a Farming Simulator 22:

Farming Simulator 22 migliora l'esperienza agricola a tutti i livelli, l'agricoltura stagionale aggiunge nuove sfide (che includono anche una mappa innevata), catene di produzione, nuove meccaniche di lavorazione dei terreni, maggiore diversità agricola e un comparto audio immersivo.

Una nuovissima modalità di costruzione e uno strumento di creazione del personaggio promuovono la creatività e la libertà del giocatore su tre mappe distinte ispirate al sud della Francia, al Midwest degli Stati Uniti e alla regione alpina europea dove sarà possibile costruire la propria fattoria e immergersi nell'agricoltura, nella silvicoltura e nella zootecnia. Starà ai giocatori scegliere se concentrarsi sulla grande varietà di colture presenti in Farming Simulator 22 o se prendersi cura degli allevamenti di mucche, pecore, polli, maiali e cavalli e persino api!

Farming Simulator 22 si distingue anche grazie alla presenza di oltre 400 veicoli e macchinari agricoli perfettamente riprodotti su licenza di marchi come Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Valtra e molti altri. Nuove categorie di macchinari agricoli consentono agli agricoltori di creare rigogliosi vigneti e oliveti. Alla gamma delle colture si aggiungono l'uva, l'olivo e il sorgo.

Christian Ammann, CEO di GIANTS Software, ha dichiarato: "Farming Simulator 22 è un risultato straordinario che segna una pietra miliare su più livelli nella storia della nostra azienda: è il nostro primo titolo auto-pubblicato a livello mondiale, è il capitolo più completo della serie ed è il risultato delle nostre grandi ambizioni che alimenteranno i nostri piani per realizzare qualcosa di ancora più grande in futuro. Farming Simulator 22 non è solo una pietra miliare, è anche un trampolino di lancio".