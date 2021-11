Cyberpunk 2077 si trova ormai in offerta a 9,99 dollari negli USA

Cyberpunk 2077 è disponibile in offerta per il Black Friday a soli 9,99 dollari negli USA, per la precisione presso i punti vendita della catena americana Target, nelle versioni PS4 e Xbox One.

A un anno di distanza dal lancio, capace di totalizzare vendite per 13,7 milioni di copie, Cyberpunk 2077 si trova insomma in una situazione tutt'altro che rosea, complici i ben noti problemi riscontrati su console e le feroci polemiche che ne hanno fatto seguito.

Essendo sfumata anche la possibile occasione di rilancio, con le versioni PS5 e Xbox Series X di Cyberpunk 2077 rinviate ufficialmente al 2022, un esito del genere era ormai prevedibile per il tanto chiacchierato RPG di CD Projekt RED.

Cyberpunk 2077 a 9,99 dollari presso Target

Con una tale riduzione di prezzo e l'upgrade gratuito su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, è chiaro che le prospettive non sono entusiasmanti per lo studio polacco, che sarà tuttavia costretto a mantenere gli impegni presi nei confronti degli utenti.

Una situazione anticipata in qualche modo dalle vendite di Cyberpunk 2077 nel 2021, che sono state un terzo del lancio e hanno segnato un calo sostanziale degli incassi.