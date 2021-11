Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles: i trailer di Yahaba e Susamaru

L'editore Aniplex e lo sviluppatore CyberConnect2 hanno pubblicato i trailer di due demoni che saranno aggiunti a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles con il secondo aggiornamento gratuito, in arrivo tra fine novembre e inizio dicembre 2021: Yahaba e Susamaru.

Nel trailer di Yahaba potete vedere in azione il demone e le sue letali frecce direzionali. Susamaru, invece, combatte lanciando delle potenti palle con le sue sei braccia. In entrambi i filmati potete vedere le super mosse di entrambi.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles è disponibile per PC, PS5, PS4, Xbox Series X e S e Xbox One. Il secondo aggiornamento gratuito segue quello del 4 novembre in cui sono stati aggiunti al gioco altri due demoni: Akaza e Rui.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, dove è stata sottolineata proprio la mancanza generale di contenuti, compensata con questi aggiornamenti post lancio. Per il futuro è pianificato anche un terzo aggiornamento gratuito, con altri due demoni, ma ancora devono esserne svelati i dettagli.