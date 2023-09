Rocket League, Juventus e DSYRE annunciano la nascita di un team eSport

La squadra creata da Juventus e DSYRE è composta da tre giocatori: Davide "Davoof" Lo Cicero, Lorenzo "Dead-Monster" Tongiorgi e Ario "Arju" Berdin, selezionati in base ai loro successi in ambito competitivo con Rocket League, sia all'interno del territorio nazionale che a livello europeo.

Le dichiarazioni

"La collaborazione con il team DSYRE di Rocket League conferma il nostro impegno nell'ambito degli eSports, dimostrando come l'innovazione possa unire il mondo del calcio virtuale e reale", ha dichiarato Gianmarco Pino, Brand Manager Juventus.

"Insieme vogliamo coinvolgere le nuove generazioni in un modo che rispecchi la loro passione per il gaming e per la Juventus portando avanti la tradizione vincente bianconera in nuovi e avvincenti territori."

"Uno dei motivi per i quali è nata DSYRE è per collegare gli esports ai mondi affini, come quello dello sport tradizionale", ha detto invece il presidente Andrea Cibelli.

"Il nuovo team di Rocket League, che va ad estendere lo spettro della collaborazione con Juventus, ne è un esempio, e incarna questa mission condivisa di successo, innovazione e intrattenimento per tutte le audience, guidando Juventus DSYRE verso nuovi successi, esportivi e di brand".