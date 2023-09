Armored Core 6: Fires of Rubicon, mod aggiunge la modalità facile

Armored Core 6: Fires of Rubicon è un gioco molto difficile e gli appassionati di soulslike che lo apprezzano anche per questo potrebbero non prendere benissimo la realizzazione di una mod per la versione PC che introduce la modalità facile nella campagna.

Realizzata dal modder Vawser, la mod può essere scaricata gratuitamente da Nexus Mods, e una volta installata (ci sono le istruzioni, come al solito) apporta alcune modifiche al gameplay del titolo FromSoftware, riducendo ad esempio il peso dei componenti e l'uso di energia, nonché aumentando le munizioni e le ricompense.

Già questo basterebbe a rendere l'esperienza sostanzialmente più accessibile, ma non è tutto: le parti alleggerite possono essere montate su mech di dimensioni ridotte, cosa impensabile in precedenza, ed è stata aumentata anche la portata delle armi, risultando in build capaci di eliminare facilmente qualsiasi boss.