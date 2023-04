ROG Ally è il nuovo PC/console in stile Steam Deck di Asus o è un Pesce d'Aprile?

Il primo di aprile, ASUS ROG ha pubblicato un annuncio di una nuova macchina da gioco portatile: la Asus ROG Ally. Si tratta forse di un Pesce di Aprile? Non possiamo dire di no con certezza, ma il fatto che dopo due giorni l'annuncio sia ancora disponibile e vi sia la possibilità di iscriversi sul sito di Best Buy per ricevere informazioni sul preordine fa pensare che sia tutto vero.

Vediamo però nel dettaglio di cosa si tratta. La console portatile monterebbe una APU AMD Ryzen personalizzata. Asus afferma anche che si tratta del SOC AMD più veloce ad oggi. Lo schermo propone il FullHD e dovrebbe esserci un design a doppia ventola.

Asus afferma anche che, quando si fa streaming a un televisore, è possibile sfruttare appieno l'Asus ROG Ally connettendolo a una ROG XG Mobile eGPU.

Il trailer, che vedete nel tweet qui sopra, mostra giochi reali come High on Life, Moving Out e WRC Generations: è strano che un Pesce d'Aprile metta in mostra veri titoli. Inoltre il video è veramente ben realizzato, pure troppo per essere uno scherzo. Lo scorso anno, tra l'altro, il Pesce d'Aprile di Asus era chiaramente un falso (delle Smart Lens con controlli oculari).

Non ci resta che attendere e vedere se avremo presto nuovi dettagli, come prezzo e data di uscita, sempre ammesso che sia tutto vero. Ecco nel frattempo una raccolta con alcuni dei migliori Pesci d'aprile 2023.