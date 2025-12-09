Rune Factory: Guardians of Azuma arriva anche su PS5 e Xbox Series X|S, un trailer svela la data di uscita

Il gioco è già disponibile su Nintendo Switch, Switch 2 e PC (via Steam) dallo scorso 5 giugno e ora finalmente approda anche sulle console di casa Sony e Microsoft. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare qui sotto.

Marvelous ha annunciato che pubblicherà Rune Factory: Guardians of Azuma anche su PS5 e Xbox Series X|S . C'è già una data di uscita scolpita nella pietra: il 13 febbraio 2026 .

Edizioni e prezzi

Rune Factory: Guardians of Azuma sarà venduto su PS5 e Xbox Series X|S al prezzo di 59,99 euro, sia in formato fisico che digitale.

Oltre alla versione standard, sarà disponibile anche la Digital Deluxe Edition a 69,99 euro, che include come extra i bundle di cosmetici "Season of Love" e "Festive Attire and Dark Woolby". Mentre la Super Digital Deluxe Edition da 79,99 euro aggiunge anche la colonna sonora e l'artbook digitali. Qualsiasi edizione digitale inoltre include come bonus il "Rune Factory 4 Hero Outfit bundle".

Per chi non lo conoscesse, si tratta del nuovo capitolo della serie action GDR con elementi life sim, per la prima volta ambientato in un'inedita ambientazione ispirata alla cultura giapponese. La vicenda si svolge ad Azuma, una terra devastata dal "Crollo Celestiale" e dalla scomparsa del potere delle rune. Il giocatore veste i panni di un Earth Dancer, un eroe legato alla natura che deve riportare vita e speranza al mondo, ricostruendo villaggi, purificando terre corrotte e stringendo alleanze con divinità e abitanti.