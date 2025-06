Runway presenta Game Worlds, la piattaforma con cui potrete creare videogiochi usando l'IA

Runway, la startup tecnologica specializzata in intelligenza artificiale generativa, ha annunciato Game Worlds, una piattaforma in arrivo la prossima settimana che permetterà agli utenti di creare i propri videogiochi tramite l'utilizzo dell'IA.

Per chi non lo sapesse, la compagnia è molto attiva nel settore cinematografico e pubblicitario, collaborando con studi e creativi per produrre contenuti visivi generati tramite intelligenza artificiale, nonostante non manchino critiche e accuse di aver utilizzato contenuti presi da YouTube e film piratati per addestrare i propri modelli. Di recente ha stretto un'importante partnership con AMC, per generare immagini promozionali e supportare la pre-visualizzazione di serie TV ancora in fase di sviluppo, facilitando così il lavoro del reparto marketing e aiutando gli showrunner a immaginare scene ancor prima di girarle.