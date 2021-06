Sable, la presentazione del Tribeca Games Spotlight dell'affascinante avventura per Xbox e PC

Abbiamo pubblicato un interessante e lungo video con l'intera presentazione di Sable mostrata durante il Tribeca Games Spotlight, lo sguardo al mondo gaming del celebre festival cinematografico. L'affascinante avventura per Xbox e PC ha mostrato tutte le sue potenzialità, oltre che il suo incredibile stile grafico.

Dopo averla tanto attesa, finalmente abbiamo scoperto la data di uscita ufficiale di Sable per PC, Xbox One e Xbox Series X|S.

In Sable dovremo guidare il/la protagonista nella sua Planata, un rito di passaggio in cui attraverserà vasti deserti e paesaggi affascinanti costellati dai relitti di astronavi e antiche meraviglie. Lo stile del gioco è quello che conquista immediatamente, grazie ad una grafica che sembra quella di un fumetto in movimento, con una scelta dei colori, animazioni e architetture davvero ispirate, a metà strada tra un Journey e uno Star Wars.

L'atmosfera sembra incredibilmente promettente e non vediamo l'ora di scoprirne di più.