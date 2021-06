Surviving Mars: chiave Steam gratis tramite Humble Bundle, ma per poco

Humble Bundle ci propone quest'oggi e fino a lunedì 14 un nuovo gioco gratis PC in versione chiave di Steam: parliamo di Surviving Mars - Deluxe Edition, il colony builder di sopravvivenza ambientato - come è facile intuire - sul Pianeta Rosso. Ecco il dettagli e i link download.

Per poter reclamare la vostra copia di Surviving Mars Deluxe Edition in versione Steam non dovete far altro se non andare sul sito di Humble Bundle e reclamare la vostra copia.

Surviving Mars

Surviving Mars ci porta su Marte e ci chiede di creare una colonia che riesca a sostenersi da sola. Ogni colono ha le proprie caratteristiche e avremo a disposizione molteplici edifici e strutture da costruire.

Ecco i requisiti minimi:



Sistema operativo: Windows 7 64-bit o superiore

Processore: 4th Generation Intel i3 CPU o equivalente

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: HD 4600/Geforce 620/Radeon 6450 o equivalente GPUs con 1 GB di video RAM

Archiviazione: 6 GB di spazio disponibile

Ecco invece i requisti consigliati di Surviving Mars:



Sistema operativo: Windows 7 64-bit o superiore

Processore: 5th Generation Intel i5 CPU o equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Geforce 750 Ti o equivalente con 4GB di video RAM

Archiviazione: 6 GB di spazio disponibile

Ecco infine la nostra recensione di Surviving Mars.