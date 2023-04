Sackboy: Una Grande Avventura ora supporta DLSS 3

NVIDIA ha annunciato che a partire da oggi, Sackboy: Una Grande Avventura supporta DLSS 3. Quello di Sumo Digital e PlayStation è il trentesimo gioco ad aver abbracciato la nuova tecnologia di upscaling basata sull'intelligenza artificiale, introdotta con la serie 40 delle GPU GeForce RTX.

Va detto che al lancio, avvenuto il 30 ottobre 2022, Sackboy: Una Grande Avventura includeva già il supporto a DLSS 2, quindi si è trattato più che altro dell'aggiornamento di una tecnologia già implementata. Oltre a DLSS 3, l'ultimo aggiornamento ha aggiunto anche il supporto a NVIDIA Reflex e Shader Execution Reordering (SER) "moltiplicando le prestazioni per tutti i giocatori che godono di una GeForce RTX Serie 40."

NVIDIA ha approfittato dell'occasione per ricordarci anche che l'11 aprile 2023 ci sarà la presentazione della Overdrive Mode di Cyberpunk 2077, con lancio immediato dell'aggiornamento: "L'anteprima della modalità Ray Tracing: Overdrive Mode di Cyberpunk 2077 migliora la già incredibile grafica del gioco con il full ray tracing, noto anche come path tracing. Si tratta di un vero e proprio sguardo al futuro del ray-tracing e NVIDIA sta collaborando insieme a CD PROJEKT RED su ulteriori aspetti, come correzioni di bug e ottimizzazioni delle prestazioni."