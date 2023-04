Half-Life: Alyx giocabile senza visore VR fino al capitolo 7, grazie a una mod

Ora è possibile giocare ad Half-Life: Alyx senza usare un visore VR, quantomeno fino al capitolo 7 (su 11). Il modder Spider-Man-DNF01RP ha infatti rilasciato una versione pubblica della sua mod Half-Life Alyx NoVR, considerata tra le migliori (se non proprio le migliori) tra quelle che stanno provando ad adattare il gioco di Valve ai normali monitor.

Potete scaricarla dal sito ModDB e usarla subito (previa installazione).

La descrizione della mod recita: "La mod no VR più facile da usare e più flessibile per Half-Life Alyx! Questa mod permette di giocare ad Half-Life Alyx senza VR e non richiede driver specifici o niente di simile. Consente di giocare ovunque vogliate! Basta copiare e incollare le cartelle ovunque abbiate installato Half-Life Alyx via Steam e il gioco è fatto!"

Il download della mod Half-Life Alyx NoVR è di soli 17.04mb. Naturalmente avete bisogno di Half-Life Alyx per utilizzarla. C'è da dire che senza visore VR il gioco sembra perdere la gran parte della sua unicità, ma è anche vero che per molti è l'unico modo per poterlo fruire, quindi ci si può accontentare per giocare con l'ultimo titolo della serie Half-Life.