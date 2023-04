Elden Ring: la mod in 1ª persona dimostra quale dovrebbe essere il prossimo progetto di FromSoftware

Elden Ring è stato un successo e questo ha garantito l'arrivo di molteplici mod per la versione PC. Una delle più interessanti è la mod "FPS", ovvero una versione del gioco in prima persona. Si tratta di un cambiamento notevole - che potete vedere nel trailer qui sotto - ma che ci ha spinto a credere che vi sono le basi per permettere a FromSoftware di realizzare un gioco di questo tipo.

Ovviamente Elden Ring FPS non funziona perfettamente e in generale è inferiore alla versione originale, ma è più che scontato per molteplici motivi. Non solo le mod non sono lavori professionali, ma soprattutto questa mod non ricrea completamente il gioco per adeguare meccaniche e combattimenti al nuovo posizionamento della telecamera.

Elden Ring è pensato per la terza persona. Uno degli elementi più importanti del gioco è poter vedere certe mosse dell'avversario di turno e in prima persona tutto viene sfalsato. Eppure, anche solo vedendo qualche filmato dedicato alla mod, è chiaro che il risultato finale è molto divertente e soprattutto un po' diverso dai soliti soulslike.

Anche questo è un fattore importante: cambiare le regole. Molti di coloro che hanno solo visto di sfuggita i titoli di FromSoftware potrebbero pensare che tra un Dark Souls, un Bloodborne e un Elden Ring non vi sono poi così grandi differenze, ma avrebbero torto. Pur rimanendo nello stesso genere, Miyazaki (e il suo team) di gioco in gioco ha messo in campo idee nuove, soprattutto con Sekiro, dimostrando di essere pronto a cambiare ritmi di gioco, struttura dell'esplorazione e tipologia di personalizzazione del personaggio.

Tutti i giochi però si basavano sulla terza persona. Ora, potrebbe essere arrivato il momento di qualcosa di nuovo: un soulslike in prima persona. Come è possibile? Non abbiamo la soluzione in mano, perché non siamo Game Designer, ma un paio di idee le abbiamo. La soluzione più facile sarebbe di focalizzare il sistema di combattimento sulla distanza, senza trasformarlo in uno sparatutto qualsiasi ovviamente. Tra magia, archi e balestre, i giochi di FromSoftware sono già densi di metodi per non combattere a corto raggio, quindi non sarebbe nulla di troppo nuovo per i fan.

A cambiare dovrebbero essere le regole di ingaggio, il numero di nemici presenti in una sola area e come questi si approcciano al giocatore. In Elden Ring FPS si rischia di essere accerchiati e di non vedere chi arriva alle nostre spalle, perché il gioco è pensato per la terza persona. In un soulslike in prima persona l'intero game design sarebbe pensato per limitare questo problema. Anche l'esplorazione e le sequenze più platform potrebbero beneficiare della prima persona, donandoci maggiore controllo e permettendoci di notare più dettagli. Le possibilità sono molteplici.

Tutto questo ovviamente mantenendo una serie di caratteristiche tipiche del genere, come la necessità di apprendere le sequenze di attacco dei nemici, un livello di difficoltà non basso, un mondo di gioco misterioso e non raccontato in modo diretto e personaggi che ridono in modo molto inquietante (indispensabili, su serio).

Ci fidiamo di Miyazaki e di qualsiasi progetto vorrà mettere in cantiere, ma ora come ora ammettiamo di essere molto intriganti dall'idea di vederlo all'opera con la prima persona: potrebbe tirare fuori dal cilindro nuove meccaniche di gioco molto interessanti, non credete?

