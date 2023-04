Ghostpunch Games potrebbe lavorare come studio di supporto al progetto di Zenimax Online

È risaputo che attualmente Zenimax Online sia al lavoro su di un nuovo progetto tripla A, di cui ancora non si sa niente di certo tranne, appunto, che è in sviluppo. Uno degli studi di supporto del gioco potrebbe essere Ghostpunch Games, come emerso dalla pagina LinkedIn di Wayne Harvey, un membro esterno del team.

Tra i fondatori di Vicious Cycle Software, Harvey attualmente lavora come Senior Software Engineer per Ghostpunch Games e Zenimax Online. C'è da dire che tra le sue esperienze lavorative viene specificato che sta collaborando con entrambi gli studi, quindi potrebbe essere solo lui a dare supporto a Zenimax Online da libero professionista, ma il collegamento è comunque possibile, visto che Ghostpunch è appunto uno studio che si occupa di supportarne altri. Tra i suoi lavori spiccano infatti Civilization VI, Outriders, Borderlands 3 e Prey, per citarne alcuni.

Sul sito della compagnia appare che attualmente Ghostpunch è impegnata in un progetto di 2K Games non specificato, ma potrebbe esserci anche altro. Naturalmente è giusto attendere conferme ufficiali in merito, prima di dare niente per scontato.