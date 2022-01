Samsung Exynos 2200: annunciato con tutti i dettagli il SoC mobile con GPU AMD RDNA 2 e ray tracing

AMD e Samsung hanno unito le forze per dare una marcia in più al nuovo SoC Samsung Exynos 2022, presumibile cuore di alcuni modelli di punta della serie Samsung Galaxy S22, che promette grandi cose in gaming grazie alla GPU Samsung Xclipse. Questa è infatti basata sull'architettura AMD RDNA 2 e gode delle ultime tecnologie, incluse le unità Ray Accelerator per poter gestire il ray tracing.

Oltre alle capacità ray tracing, l'arsenale della GPU Samsung Xclipse 920 include anche Variable Rate Shading (VRS), fino ad oggi esclusiva per PC/console, e la tecnologia Advanced Multi-IP Governor (AMIGO), che promette di bilanciare i consumi con i giochi graficamente più impegnativi. Il tutto supportato da una CPU che non cambia struttura ma passa a core ARM v9 a 4 nanometri EUV, più efficienti e più performanti.

Troviamo quindi un totale di 8 core tra cui 1 core ARM Cortex-X2 a fare da capitano, 3 core AMD Cortex-A710 pensati per godere di un'efficienza maggiore e ARM Cortex-A510 che aumentano la potenza complessiva ma puntano a ridurre al minimo i consumi. Inoltre, nel pacchetto, c'è anche una nuova Neural Processing Unit, una NPU decisamente più avanzata che perde un core rispetto alla serie precedente ma promette prestazioni doppie.

Render Samsung Galaxy S22

Pochi invece i cambiamenti in quanto a connettività, già avanzata nel caso del Samsung Exynos 2100. Ma il modem 5G può arrivare fino a 10 Gbps in download, contro i 7.35 precedenti, grazie alla E-UTRAN New Radio - Dual Connectivity (EN-DC) che supporta sia segnali 4G che 5G. Inoltre ci sono altre piccole novità come il supporto per fotocamere con Zero Shutter Lag, con 108 MP massimi su singola fotocamera e 64 + 32 MP su doppia fotocamera. Non cambiano invece il massimale di 200 MP per la singola fotocamera e la decodifica 8k a 60 fps ma, lo abbiamo detto, la novità principale sono le capacità della GPU, senza dubbio il pezzo forte del nuovo chip.

Scheda tecnica SoC Samsung Exynos 2200