Lost Judgment potrebbe diventare una serie TV live action in Giappone

Lost Judgment potrebbe ricevere il trattamento televisivo, diventando una serie TV live action con attori in carne e ossa, almeno in Giappone, dove il piano è attualmente allo studio e ci sarebbe già l'attore scelto per interpretare il protagonista.

Takuya Kimura, attore e pop star giapponese, sarebbe giustamente l'interprete scelto per Takayuki Yagami, l'avvocato/detective protagonista della serie.

D'altra parte, Kimura è proprio il doppiatore, nonché il modello utilizzato da Sega per creare il personaggio nel videogioco, dunque la scelta per interpretarlo anche all'interno di una serie TV sembra naturale.

Secondo quanto riferito dalla pubblicazione nipponica Nikkan Mendai, Asahi Television starebbe progettando l'adattamento in serie TV di Lost Judgment, con il titolo provvisorio "Sabakarezaru", che si tradurrebbe come "The Unjudged", ovvero "il non giudicato", per così dire.

Non ci sono ancora conferme sulla questione, ma l'idea ha un certo senso, considerando anche il successo riscosso dalla serie Sega e la sua impostazione piuttosto portata a un adattamento di questo tipo, almeno per quanto riguarda le parti narrative dei titoli.

