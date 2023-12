Sand Land, l'Uniride in azione nel nuovo trailer del gameplay

Sand Land è protagonista di un nuovo trailer del gameplay in cui vengono mostrate alcune sequenze di gioco in cui il protagonista si trova a bordo dell'Uniride, una sorta di moto volante dotata di armamenti pesanti.

Come saprete, Akira Toryiama nutre un grande amore per i veicoli e quelli presenti nella campagna di Sand Land rispecchiano senza dubbio lo stile peculiare dell'autore di Dragon Ball, aggiungendo un pizzico di varietà e di sostanza all'esperienza.

Come si può vedere nel filmato, Beelzebub può utilizzare l'equipaggiamento dell'Uniride per affrontare nemici di ogni tipo, in questo caso enormi dinosauri che provano ad attaccarlo e che il personaggio abbatte a suon di raffiche e missili a ricerca.