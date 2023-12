Fortnite diventerà un film? Zack Snyder vorrebbe dirigerlo, è un fan del gioco

"Mio figlio e io ci siamo avvicinati a Fortnite: volevo giocassimo insieme, ma a lui non piaceva e così ho finito per cimentarmi da solo", ha raccontato. " Sono finito in una sorta di tunnel , mi ha coinvolto davvero parecchio: ero praticamente diventato Meeseeks di Rick e Morty."

A pochi giorni dall'uscita su Netflix di Rebel Moon, Zack Snyder ha rivelato di essere un fan di Fortnite : ha cominciato a giocarci per stare in compagnia del figlio, ma poi la cosa lo ha preso al punto da travolgerlo.

Collaborazioni all'orizzonte

"Volevo realizzare delle skin di Fortnite per il film Rebel Moon, prima di tutto, come punto di partenza", ha detto Snyder. "Fortnite è un mondo fantastico ed è una distrazione incredibile per me: l'alchimia che hanno creato è davvero unica."

Per quanto riguarda la sua ambizione di dirigere un eventuale film tratto dal gioco, Snyder ha detto che "non si può assolutamente sapere, non si può mai dire mai: è il mio mantra in questo lavoro."