Secret Oops! prima espansione disponibile

MixedBag ha annunciato la disponibilità della prima espansione di Secret Oops!, gioco multiplayer in realtà aumentata disponibile in esclusiva per il servizio in abbonamento Apple Arcade per iOS, iPadOS, Apple TV e Mac. L'Agente Speciale Charles, definito la spia più sbadata del mondo, sarà trasportato su una bellissima isola tropicale... con una base segreta dentro a un pericolosissimo vulcano!

Vediamo quali sono i contenuti e le caratteristiche della prima espansione di Secret Oops!: