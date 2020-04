Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Daisy Ridley non ha preso bene le critiche al film

Daisy Ridley ha ammesso di non aver preso bene le critiche ricevute da Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il film in cui ha interpretato il ruolo della protagonista Rey. L'ultimo capitolo della nuova trilogia di Star Wars è stato aspramente criticato (non che gli altri due siano amatissimi) e ha diviso nettamente i fan tra quelli che l'hanno odiato e quelli che lo hanno in qualche modo salvato.

In un'intervista rilasciata al podcast DragCast, la Ridley, solitamente molto discreta nelle interviste, ha ammesso che è stato difficile digerire le reazioni dei fan a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Secondo lei, la risposta dei fan è mutata film dopo film. Con l'ultimo i commenti sono completamente cambiati: "Gennaio non è stato bello. È stato strano, mi è sembrato che tutto l'amore dei fan per i film precedenti fosse svanito nel nulla. Ho guardato il documentario, il making-of, questa settimana ed è così pieno d'amore; e penso che sia assurdo essere parte di qualcosa fatta con così tanto amore e poi vedere le persone... sapete, tutti hanno il diritto di non apprezzare qualcosa, ma mi è sembrato che ci sia stato un leggero cambiamento."

A far percepire alla Ridley il cambiamento di umore dei fan verso Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che migliora molto come gioco a scorrimento 16-Bit è stata naturalmente la reazione sui social media, che nel mese successivo al lancio del film è cambiata nettamente rispetto a prima e l'ha fatta innervosire parecchio, perché non si parlava d'altro. Comunque sia per lei attualmente il capitolo Star Wars è chiuso e nei prossimi anni si dedicherà a fare altro.