Sei alla ricerca di un nuovo SSD? L'ASUS ROG Strix da 2TB compatibile con console e PC è in offerta su Amazon

Su Amazon, oggi, è disponibile un'offerta che fa calare il prezzo dell'SSD ASUS ROG Strix da 2TB. Scopriamo insieme tutti i dettagli della promozione attiva.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   16/02/2026
SSD ASUS ROG Strix

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sull'SSD ASUS ROG Strix da 2TB che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 27% per un costo totale e finale d'acquisto di 51,15€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: L'SSD ASUS ROG Strix da 2TB rappresenta una soluzione di archiviazione ad alte prestazioni. Compatibile con unità SSD M.2 PCIe NVMe nei formati 2230, 2242, 2260 e 2280, offre grande flessibilità e si adatta facilmente a diverse configurazioni. Inoltre segnaliamo che l'offerta prevede anche, all'interno del packaging, la custodia per contenere lo stesso prodotto.

Ulteriori dettagli

La connettività USB-C 3.2 Gen 2 consente velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps, garantendo caricamenti rapidi, trasferimenti immediati e un'esperienza fluida anche con file di grandi dimensioni. Il collegamento USB-C assicura inoltre ampia compatibilità con PC, console come PlayStation e Xbox e altri dispositivi compatibili, rendendolo ideale sia per il gaming che per l'uso professionale.

61Xlfr2Fk3L Ac Sl1500

La scocca in alluminio, combinata con un pad termico integrato, favorisce un'efficace dissipazione del calore, mantenendo temperature ottimali anche durante sessioni prolungate. L'installazione è semplice e veloce, senza bisogno di cacciaviti: il sistema a perno e la vite zigrinata permettono di montare l'SSD in pochi istanti.

Segnalazione Errore
