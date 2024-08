Shadow of the Ninja - Reborn disponibile, è il remake di un gioco di culto per NES

Dopo gli ottimo Wild Guns Reloaded e Pocky & Rocky Reshrined, NatsumeAtari e il suo team di sviluppo interno Tengo Project hanno finalmente lanciato Shadow of the Ninja - Reborn, remake del gioco culto per NES Shadow of the Ninja (conosciuto in Europa come Blue Shadow e in Giappone come Yami no Shigotonin Kage). Naturalmente la grafica è stata completamente rifatta e alcune meccaniche di gioco sono state riviste, pur avendo mantenuto un sapore decisamente retrò.

Un'esperienza retrò

Siamo nel 2029, in un futuro distopico e crudele decisamente vicino al nostro presente, e due guerrieri ninja, Hayate e Kaede, hanno la missione di salvare la nazione... di nuovo, dopo 33 anni dall'originale. "Per far fronte all'attacco di potenti nemici, in questa avvincente avventura d'azione potrai utilizzare una possente katana e un'ampia varietà di armi che sono state notevolmente ampliate rispetto al gioco originale per NES." ci spiega la descrizione ufficiale. Ci troviamo quindi di fronte a un action platform, giocabile da soli e in cooperativa, con due personaggi unici dotati di un loro ricchissimo arsenale.

In totale Shadow of the Ninja - Reborn è compost da sei lunghi livelli pieni di nemici e trappole letali, nonché di boss da abbattere. Insomma, è un titolo decisamente frenetico e impegnativo, come visibile anche dal trailer di lancio ufficiale che mostra vari momenti di gioco. Il sapore è quello del passato, ma l'operazione è decisamente moderna.

Per il resto vi ricordiamo che Shadow of the Ninja - Reborn è disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S e Nintendo Switch.